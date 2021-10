Basse-Normandie. Plus de 50 situations de travail illégal constatées en deux mois

Depuis deux mois et la reprise des contrôles de l'URSSAF après le confinement, une cinquantaine de situations de travail illégal ont été constatées en Basse-Normandie. 276 entreprises et la situation de 569 salariés ont été vérifiées dans des domaines variés, comme le gardiennage, le BTP, la livraison de repas à domicile, les commerces alimentaires, les garages, etc. Ces interventions, effectuées avec la police, la gendarmerie, la Direccte et la police aux frontières ont permis de mettre en évidence ces situations de travail illégal, soit par dissimulation d'emplois salariés, soit par dissimulation d'activité, soit par emploi de salariés sans titre.

L'Urssaf va dresser à l'encontre de ces chefs d'entreprise des procès-verbaux de travail dissimulé qui seront transmis au procureur. Les peines encourues sont de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende au plan pénal. Sur le plan civil, cela se traduit par l'annulation des allègements de charges et le chiffrage des cotisations non réglées, outre le paiement de dommages et intérêts en cas de condamnation pénale.