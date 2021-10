Rouen. Un homme de 44 ans porté disparu finalement retrouvé sain et sauf

Tout est bien qui finit bien. Les services de police de Rouen recherchaient un homme de 44 ans porté disparu depuis le dimanche 19 juillet. Il avait été vu pour la dernière fois au CHU Charles-Nicolle de Rouen. Il a les cheveux poivre et sel, les yeux de couleur marron, mesure 1,72 m et il est mince de corpulence. Il a finalement été retrouvé sain et sauf, ont communiqué les policiers le mardi 21 juillet. Il s'agissait d'une disparition inquiétante de personne majeure.