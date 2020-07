Eure. Un accident de la route fait trois blessés, dont un grave et un bébé

Un accident de la circulation s'est produit, le dimanche 19 juillet, vers 15 h 30, sur la commune de Verneusses dans l'Eure, sur la route départementale 438. Une seule voiture était en cause. Bilan : trois victimes, dont un blessé grave, un homme de 28 ans, et deux blessés légers, une femme de 26 ans et un bébé de 17 mois. Ils ont tous été transportés à l'hôpital de l'Aigle.