Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen conservent leur portier numéro 1

Les supporters des Dragons de Rouen se raviront sûrement de cette semaine : même si aucune arrivée n'a été annoncée, ce fut le cas des prolongations et pas des moindres. Ainsi, après les Canadiens Nicolas Deschamps et Cam Barker, c'est au tour du chouchou du public, le portier slovène Matija Pintaric, de confirmer sa présence pour la saison 2020-2021. Arrivé sur les bords de Seine en provenance de Lyon il y a trois saisons, le gardien de 30 ans avait tout de suite conquis son public et a même obtenu ces deux dernières saisons le trophée Jean Ferrand, qui récompense le meilleur gardien de la Ligue Magnus.

L'effectif commence à avoir belle allure avant l'annonce des prochains renforts.