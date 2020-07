Alençon. Intoxication au chlore à la piscine Alencéa

Jeudi 16 juillet à 17h 44, les pompiers sont intervenus à la piscine Alencéa d'Alençon pour une forte odeur de chlore. 33 personnes ont été évacuées et six personnes, quatre femmes de 20, 22, 28 et 30 ans, et deux hommes de 18 et 24 ans ont été légèrement intoxiquées et pris en charge par les secours. Au total 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.