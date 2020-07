Caen. Port du masque dans les lieux publics clos : des touristes donnent leur avis

Comme dans tous les lieux publics clos à compter de la semaine prochaine, à la suite de la nouvelle annonce du Premier ministre Jean Castex ce jeudi 16 juillet, il n'est pas possible d'entrer au Mémorial de Caen sans porter de masque. Dans le hall du musée, pas un visiteur ne se promène sans son masque sur le nez. "C'est une question d'habitude, souffle Aneth. Que l'on soit dans un musée ou dans une grande surface, on le porte toujours." Son compagnon, Auguste, est du même avis, bien que "ça soit un peu embêtant avec les lunettes", sourit-il. Dans la boutique du musée, une famille originaire de Beauvais est partagée sur cette nouvelle mesure. "Je suis contre le masque. Je suis constamment en train de le toucher. Je n'attends qu'une chose, c'est de sortir du Mémorial pour l'enlever", dit Séraphin, fâché. Sandrine, sa compagne, dit "ne pas être dérangée par cette décision", mais après trois heures de visite, "on commence à étouffer !" "Je trouve ça tout à fait normal. Dès que je sors de la maison, je vérifie que j'ai un masque dans mon sac", réagit Dominique, à la sortie de sa visite.