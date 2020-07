Rouen. Run & Visit : un livre pour découvrir le patrimoine en baskets

Les parcours Run & Visit à Rouen ont déjà trois ans. Laurence Catel, coach sportive de Planète bien-être, propose des footings ou de la marche sportive dans la ville, qu'elle agrémente de commentaires sur le patrimoine et l'histoire. Des visites qu'elle décline désormais dans un livre aux éditions Sutton : Rouen histoire et patrimoine, 15 circuits à découvrir en baskets !

"Je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour refaire les sorties de la part des participants. J'ai pensé que ce serait pas mal d'avoir un outil pour le faire", explique l'auteure.

Des visites thématiques

Les meilleurs circuits de Run & Visit sont donc compilés par celle qui a aussi une formation en histoire et lettres classiques et qui a, tout naturellement, réuni ses deux passions. "C'est une sortie un thème : Rouen ville drapière, la mythologie grecque, enseignes à l'ancienne, sous l'occupation…" Le tout est agrémenté d'un plan avec tous les points d'attention en photos et le commentaire qui les accompagne.

"On trouve aussi à la fin des bons plans pour bouquiner, faire des visites ou essayer des restaurants", explique Laurence Catel.

De quoi (re)découvrir la ville, tout en gardant la forme.