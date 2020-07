Bayeux. Crise sanitaire : l'office du tourisme rebondit

Les professionnels du tourisme ont dû revoir leur plan. Des conférenciers, bénévoles, guides indépendants de l'organisation Bayeux Intercom ont mis en place de nouvelles offres, notamment l'ouverture exceptionnelle de la cathédrale de Bayeux jusqu'à 22 h 30, jusqu'au samedi 29 août, ainsi que des visites privées des plages du Débarquement, jusqu'au 15 août.

Pour la cathédrale, il n'est pas question de monter dans les charpentes des tours et d'accéder à la salle du trésor. En revanche, la salle du chapitre, la bibliothèque et le dépôt lapidaire sont accessibles lors des visites guidées gratuites (les mercredis à 17 h 30). Des visites guidées du vieux Bayeux sont organisées tous les jours, à 10 heures et 14 heures, par Bayeux Discovery Walks. Pour les passionnés d'histoire, la conférencière Lucie Hoffman accompagne les visiteurs les lundis et mercredis, dès 9 h 15, sur le port artificiel d'Arromanches et sur les Batteries de Longues-sur-Mer.

Pratique. Plus d'infos sur le site de l'Office du Tourisme de Bayeux.