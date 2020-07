Caen. Une chapelle transformée en une salle de sport : "C'est lumineux et il fait frais !"

Plus de chemin de croix, plus d'autel, plus de statue ou de meuble religieux, ce lieu "a l'aspect d'une église, mais ce n'en est pas une", glisse Jordan, serviette sur l'épaule. Depuis le vendredi 3 juillet, la société Basic Fit s'est installée dans la chapelle Notre-Dame-de-Charité située rue de Falaise, à Caen. Désacralisée depuis 2015 par Monsieur Boulanger, "la chapelle était disproportionnée, explique le père Laurent Berthout, porte-parole du diocèse de Bayeux-Lisieux. Il y avait aussi des problèmes de sécurité et d'accessibilité." La nouvelle utilisation de l'édifice n'effraie pas la communauté, tant que le nouveau propriétaire respecte le lieu. "Cela nous aurait choqués si cela avait été une boîte de nuit", poursuit le père Berthout. Camille, sac de sport à la main, avait hâte de faire sa première séance. "Je m'attends à quelque chose de lumineux et de frais !"

Franck, lui, était déjà inscrit dans la salle du centre-ville. "Je fais plus de route en venant ici, mais il y a plus de machines et moins de gens, sourit-il. On retrouve d'ailleurs le calme d'une église."

Franck et son amie sont déjà venus plusieurs fois dans cette nouvelle salle. -