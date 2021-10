Granville. L'aménagement du port se poursuit : des pontons flottants installés

Economie, Entreprise. L'aménagement du port de Granville se poursuit. Des pontons flottants ont été installés dans le port de pêche. C'est l'un des premiers aménagements concrets. D'autres, plus coûteux et plus importants, vont suivre d'ici deux ans.