Calvados . La place Saint-Sauveur : un emplacement royal

La place Saint-Sauveur est située en plein centre-ville et c'est sans doute la plus belle de la ville. La vaste esplanade est pavée et piétonne. Elle est entourée de demeures du XVIIIe siècle. Il est possible de s'y arrêter pour boire un verre ou manger dans les différents bars et restaurants postés tout autour d'elle. En son centre, se tient une statue de Louis XIV, qui regarde fièrement vers l'horizon.

Cette année, des plantes égayent la place très minérale du centre-ville. Sept palmiers phoenix de l'Orangerie du jardin des plantes y ont été installés. Avec eux, une trentaine de bacs à fleurs accompagnent l'ambiance estivale. Un marché hebdomadaire s'y tient tous les vendredis, de 9 heures à 13 h 30. C'est l'un des marchés les plus typiques de Normandie, avec 150 commerçants qui y proposent leurs produits frais. La nuit, la place est entièrement illuminée, lui donnant un charme unique dans la ville.

Pratique. Office de tourisme Caen la Mer, Place St Pierre. Tél. 02 31 27 14 14