Formaule 1. Pour leur première sortie, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont dans les points

Pour le premier Grand Prix de la saison, en Autriche, le dimanche 5 juillet, remporté par le Finlandais Valterri Bottas (Mercedes), les pilotes normands Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Renault) ont terminé dans les points de cette course à rebondissements. Après des qualifications moyennes avec une 12e et une 14e place sur la grille de départ, les deux pilotes ont réussi à terminer à des positions plus avantageuses : septième pour Gasly et huitième pour Ocon, au terme d'une course marquée par de très nombreux abandons. Au classement du championnat, ils occupent donc ces mêmes positions avant la prochaine course, qui aura toujours lieu en Autriche, sur le circuit de Spielberg, le dimanche 12 juillet à 15 h 10.