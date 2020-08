Calvados. Les Rochers des Parcs, ces géants de pierre

En plein cœur de la Suisse normande, sur la commune du Vey, les Rochers des Parcs sont emblématiques et entièrement protégés. Cette barre rocheuse surplombe l'Orne de 70 mètres.

Avec ses reliefs à l'aspect minéral et ses dénivelés importants, elle donne un air montagnard au paysage. "Ce site est assez dépaysant et surprenant. On ne s'attend pas à voir un paysage comme celui-ci dans le Calvados", explique Sylvie Fleury, en charge de la valorisation des espaces naturels sensibles du Calvados. "Il regorge d'espèces intéressantes et rares, autant pour la faune que la flore", ajoute-t-elle. Il est notamment possible d'y trouver le lézard des murailles, lézardant sur les cailloux chauffés par le soleil, ou encore le Rougequeue à front blanc, un oiseau rare dans le Calvados.

Un parcours pour les randonneurs

Ce sont environ 42 000 personnes qui se rendent sur le site chaque année, pour parcourir le sentier dit "du dessus des rochers". Une boucle de 4 kilomètres permet aux randonneurs de profiter de ce milieu naturel, pour une marche d'environ une heure et demie, sur un parcours diversifié, mélangeant zones très sèches et zones ombragées, qui viennent combiner différentes ambiances.

Une vue à couper le souffle

Il commence au pied du Viaduc, qu'on ne peut pas manquer avec ses neuf arches. Le sentier grimpe en direction du sommet des falaises et longe la crête des barres rocheuses. En récompense une fois arrivé tout en haut, le site offre une vue à couper le souffle sur la Vallée de Clécy, la capitale de la Suisse normande. Ce village a d'ailleurs reçu le label Village de caractère du Calvados en 2018.

Entre restaurants, activités nautiques et promenades, il est très animé. Le magnifique panorama permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur la Vallée de l'Orne et ses paysages verdoyants. Le circuit finit par redescendre et longer l'Orne aux pieds des escarpements. Il est possible d'apercevoir des loutres, qui vivent dans le bassin de l'Orne.

Un site d'escalade prisé

Le site d'escalade des Rochers des Parc, de renommée nationale, est le sixième en France en termes de fréquentation.

Du haut de ses 90 mètres, il offre plus de 300 voies équipées dans un décor grandiose. Très prisé des grimpeurs, le parcours est accessible à tout public : de l'initiation des plus jeunes (à partir de 8 ans), au perfectionnement des plus avertis.

Pratique. Office de tourisme de la Suisse Normande. Tél. 02 31 79 70 45. suisse-normande-tourisme.com.