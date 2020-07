Caen. Piscine, spa, accessoires : cet été, on s'équipe !

Louer un mobile-home, l'appartement d'un particulier ou réserver à l'hôtel, cette année, une certaine crainte plane sur les vacances d'été. Alors, au lieu de partir, certains ont préféré rester chez eux et s'équiper : toboggan, piscine, spa, etc. Un engouement qui se ressent sur les ventes des professionnels du secteur. "On a quasiment vendu tout notre stock de piscines et spas." Pour Pauline Perre, gérante du magasin Centrakor à Saint-Contest, la période a été plutôt fructeuse : "Nous sommes restés ouverts en drive pendant le confinement et on a vu une explosion de ventes avec le beau temps. Ensuite, avec le déconfinement, on a également eu une énorme vague de ventes." Par rapport à l'année dernière, les ventes de piscines hors-sol ou spas gonflables ont doublé. Pour accompagner ses achats, les accessoires comme les bouées et autres matelas gonflables ont également la côte. "La plupart de nos clients savaient qu'ils ne partiraient pas en vacances, donc le budget est allé dans autre chose. On a vendu tout notre stock de spas pendant le confinement. C'est vraiment énorme."

Des plaisirs à tout prix

Des spas qui décidément ont la cote : avec une gamme de prix nettement supérieure à Bretteville-l'Orgueilleuse, les clients sont au rendez-vous : "Par rapport à l'année dernière à la même époque, on a augmenté nos ventes de 50 %", indique Yann Lecornec, gérant de la société Bien-être et Confort, spécialisée dans la vente de spas, saunas et hammams. Malgré les prix qui oscillent autour de plusieurs milliers d'euros, les ventes ont explosé depuis le déconfinement. Un phénomène qui s'explique pour le gérant : "Les gens ont eu besoin de se libérer de cette période anxiogène. Je pense aussi qu'il ne savait pas s'ils allaient partir en vacances ou pas, du coup, ils ont décidé de s'équiper pour être bien à la maison. On a vécu une période exceptionnelle de vente." Pour Yann Lecornec, il faut quand même "prendre en compte les deux mois pendant lesquels il ne s'est rien passé. De plus, l'activité des professionnels de l'hôtellerie, les gîtes, les piscines publiques a été durement impactée. Comme nous travaillons avec eux, ça nous a forcément impactés aussi."

Du côté des piscines creusées aussi, les ventes se portent très bien, à tel point qu'Anne-Laure Delente, qui travaille aux Piscines Delente à Argences, a du mal à suivre la cadence : "Je dois avoir une centaine de demandes qui ne sont pas encore traitées, ça a augmenté de manière incroyable." Un effet qui n'est pas unique, selon elle : "Dans le secteur de la piscine, je sais que je ne suis pas la seule parce que j'entends mes fournisseurs, mes concurrents qui eux aussi sont débordés. Je sais très bien que sans le confinement, certains clients ne seraient jamais venus, ils veulent se faire plaisir chez eux."

Signe que l'on n'est jamais aussi bien que chez soi…