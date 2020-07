Rouen. Il menace des jeunes femmes avec une arme pour une cigarette

Trois jeunes femmes ont appelé la police dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet, dans le centre de Rouen. Alors qu'elles buvaient un verre en terrasse, un homme de 37 ans leur a demandé une cigarette. Elles refusent et le ton monte. Le suspect devient menaçant et finit par lever son tee-shirt pour montrer l'arme de poing qu'il porte à la ceinture. Inquiètes, les victimes finissent par lui donner une cigarette et il poursuit son chemin. Le suspect est finalement repéré quelques minutes après, rue de La République. Il était effectivement en possession d'une arme, qui s'est avérée être factice, ainsi que d'une boîte de munitions. L'individu a été placé en garde à vue et devait être jugé en comparution immédiate, lundi 6 juillet.