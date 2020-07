Granville. Un homme perd connaissance sur un voilier au large de Chausey

Dimanche 5 juillet, un homme de 81 ans a perdu connaissance à bord du voilier Le Heron, à environ 5,5 km au large des îles Chausey. Le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours 50 a contacté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg. Le CROSS Jobourg a engagé la vedette de la SNSM de Chausey, la SNSM de Jullouville et l'hélicoptère Caïman Marine de la Marine nationale avec une équipe médicale du service de santé des Armées à son bord. Le CROSS Jobourg a initié une conférence médicale avec le Service de coordination maritime médicale (SCMM) du Havre et la SNSM de Chausey. Le SCMM a préconisé un accueil médicalisé par le SMUR à l'aérodrome de Granville, après un transfert depuis l'hélicoptère. Le voilier Le Heron et la vedette de la SNSM de Chausey ont fait route vers Chausey où la victime a été prise en charge par l'équipe médicale se trouvant à bord de l'hélicoptère. Le patient a été déposé à l'aérodrome de Granville. Les pompiers l'ont ensuite emmené à l'hôpital de la ville.