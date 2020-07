Calvados. Cet été, cap sur la ville de Caen de manière insolite !

Le château de Caen, l'Abbaye-aux-Hommes, l'Eglise ou encore le Bassin Saint-Pierre… Tous sont des monuments majeurs et représentatifs de la ville. Les touristes les côtoient parfois, les Caennais quotidiennement et ce, sans forcément y prêter (encore) de l'attention. Cet été, l'agenda de la ville de Caen regorge de propositions de visites guidées de ces édifices, toutes plus attractives les unes que les autres.

Une balade, tout en musique !

Corinne Joimel, guide-conférencière et Anne-Sophie Pommier, comédienne musicienne, s'associent pour proposer à tous une balade en musique insolite, ludique et festive. C'est une invitation à la découverte de l'histoire des commerces, loisirs, des guinguettes et des bals populaires à Caen. Ces rencontres autour du métissage culturel, humain et musical procurent aujourd'hui une harmonie sans faille.

Visite guidée du centre historique

Derrière le centre historique de Caen se cachent près de 1 000 ans d'histoire. Celui-ci se dévoile au fil d'une visite guidée et ce, tout l'été. Cette visite permettra de répondre à quelques questions : la rue Froide l'est-elle autant que Mathilde le prétendait, Louis XIV est-il réellement schizophrène… ?

Autour du Bassin Saint-Pierre

Vassiliki Cyrille-Lytras, guide-conférencière et muséographe, invite les plus curieux à parcourir la ville en suivant un fil rouge, une personnalité marquante ou un aspect singulier.

Le tout, en s'appuyant des vues anciennes. Sa priorité est de "créer une expérience de visite enrichissante, centrée sur les œuvres et sur les sites."

"Pierre et bière de Caen"

Lors d'un jeudi après-midi ensoleillé, la guide-conférencière Anne-Marie Jouenne Isabet propose à tous une visite insolite alliant patrimoine et savoir-faire local. Il s'agit de s'intéresser aux techniques d'extraction, qualités et fragilités de la pierre. Au programme : visite d'hôtels, d'une des abbayes caennaises… Cette visite sera ponctuée d'une pause pour découvrir la fabrication de bière "La Mouette".

Vélo Citadin

Dans le cadre de "Vivre ma ville à Vélo-à pied", Caen met en place un ensemble de parcours à partir de 8 ans. Trois balades à deux-roues sont alors programmées. Le matériel utilisé est strictement personnel et l'équipe mettra à disposition du gel hydroalcoolique.

Pratique. "Balade musicale" : vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet à 21 heures. De 8 à 14 €. 02 31 27 14 14. "Visite guidée" : du samedi 11 juillet au lundi 31 août les mardis, jeudis et samedis de 10 h 30 à midi. De 4 à 6 €. "Autour du Bassin Saint-Pierre" : dimanche 12 juillet à 11 heures. De 5 à 9 €. 06 61 83 77 22. "Pierre et bière de Caen": jeudi 16 juillet à 14 heures à l'office de tourisme. 02 31 27 14 14. "Vélo citadin" : mercredi 8, 29 juillet et 26 août de 10 heures à midi. Gratuit. 06 13 37 29 56