Gouville-sur-Mer. Un choc frontal entre un camping-car et une voiture fait trois blessés

De nombreux moyens de secours ont été déployés ce dimanche 5 juillet pour une violente collision. Vers 12h40, un camping-car et une voiture se sont percutés sur la route départementale 650 à Gouville-sur-Mer. Les deux victimes du camping-car, un homme de 61 ans et une femme de 60 ans, ont été transportées à l'hôpital de Coutances.

Le conducteur de la voiture, un homme âgé de 61 ans lui aussi, a, quant à lui, été désincarcéré puis transféré vers le CHU de Caen grâce à l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile. L'intervention a duré un peu plus de 2h30 et a nécessité la venue de quatorze sapeurs-pompiers des centres de secours d'Agon-Coutainville et de Coutances.