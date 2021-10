Orne. "Pour un secrétariat de la lutte contre la fraude aux finances publiques"

Qui fera partie du nouveau gouvernement ? Le Premier ministre, Jean Castex, qui vient de succéder à Édouard Philippe, planche actuellement sur le sujet. Il dit vouloir former son gouvernement avant le lundi 6 juillet. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, secrétaire de la commission des Finances et membre du groupe de travail sur la lutte contre la fraude fiscale, demande la création d'un secrétariat en charge de la lutte contre la fraude aux finances publiques. "Les efforts de l'Etat et donc de la France et des Français pour soutenir l'économie doivent s'accompagner d'une lutte renforcée contre la fraude et l'évasion fiscale et la lutte contre la fraude sociale", explique-t-elle.