Pont-l'Evêque. Tous les secrets de la fabrication du calvados dévoilés

Le musée Calvados Expérience s'est installé à Pont-l'Évêque, dans la plus ancienne maison de calvados, pour offrir à ses visiteurs une immersion multisensorielle. Le visiteur y découvre la transformation de la pomme en calvados et profite d'une dégustation de la plus grande collection jamais proposée.

Pratique. Ouvert de 9 h 30 à 19 heures. Adultes : 12,50 €. Enfants : 8 €. Tél. 02 31 64 30 31. calvados-experience.com