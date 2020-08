Calvados. Kota'venture, un éco-village en Suisse normande

L'éco-village KotA'venture propose des week-ends et séjours insolites, où il est possible de passer la nuit dans différents logements originaux : tente en bois, kota romantique ou familial. Des emplacements sont également disponibles pour planter sa tente ou garer son camping-car. Kota'venture propose toutes sortes de services : jardin bien être avec sauna privatif, location de vélo - pour rejoindre la voie verte (Vélofrancette). De plus, l'éco-village étant placé juste à côté de la rivière, du matériel de pêche est aussi mis à disposition.

Pratique. Chemin de Surosne, la Fouillerie, Le Mesnil-Villement. De 10 à 160 €. Tél. 06 98 24 34 16. kotaventure.com