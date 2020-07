Alençon. Urbex : 200 explorations en trois ans au compteur du jeune Ornais

Début juillet 2019, nous avions rencontré Tony, amateur d'Urbex à Alençon. Un an plus tard, le jeune homme a réalisé 140 explorations supplémentaires.

L'Urbex, c'est l'exploration de lieux inhabités : maisons, châteaux, usines abandonnées, sans abîmer ni laisser de trace de son passage. Ce loisir (interdit) demande beaucoup de préparation pour repérer les endroits à explorer, juste pour le plaisir d'avoir pénétré un lieu, d'y avoir pris quelques photos ou vidéos vite mises sur Internet pour prouver qu'on y est allé. Ces aventures demandent de la préparation et beaucoup de sécurité, face aux planchers vermoulus. Et Tony met les parents en garde : il croise de plus en plus souvent des ados qui ne prennent aucune mesure de sécurité. En juillet 2019 Tony totalisait 60 explorations autour d'Alençon. Un an après, il en est à 200, même un peu à l'étranger. "Sans jamais aucun accident ni problème avec les forces de l'ordre", explique-t-il. Le jeune homme aimerait entrer en contact avec toute personne majeure, passionnée par l'Urbex, via sa page Facebook.