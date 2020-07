Le Havre. Nuits Électriques ouvrent Normandie Impressionniste au Muma

Le vendredi 3 juillet marque la réouverture du Muma du Havre. Une réouverture avec une exposition qui marque le départ de Normandie impressionniste et d'Un été au Havre. Elle s'intitule Nuits Électriques et dévoile des tableaux permettant de découvrir comment les peintres ont représenté la lumière artificielle entre 1850 et 1914, avec notamment l'apparition des lampadaires dans les rues. Une peinture particulière est à retenir : "Le Havre, Effet de Nuit", de Claude Monet, peinte la même année que "Impression Soleil Levant", en 1872. La toile n'était jamais revenue au Havre, cela fait donc 148 ans. L'exposition rassemble 170 œuvres de 70 artistes. Nuits Électriques est à découvrir jusqu'au 1er novembre.

"Le Havre, effet de nuit" de Claude Monet. -