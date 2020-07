Métropole Rouen Normandie. Tout un programme pour l'été à la Maison des forêts

Tout au long des vacances, les Maisons des forêts de la métropole rouennaise organisent de nombreuses animations destinées aux enfants et aux familles pour explorer la nature. Une grande diversité d'activités est proposée : parcours sensitifs, ateliers plastiques, sorties ornithologiques, land art, rallyes photo ou jeux de piste. La plupart des animations sont gratuites, excepté les stages natures animés par l'association partenaire Cardere qui propose de découvrir les multiples formes de vie en forêt les 17, 20 et 24 juillet et invite les enfants à observer et relever les traces de vie des habitants de la forêt les 24 au 28 août.

Pratique. Réservation conseillée sur metropole-rouen-normandie.fr