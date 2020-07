Football (Ligue 2). Le SM Caen débute sa campagne de matchs de préparation 

Entre ce samedi 11 juillet et le samedi 15 août, pas moins de six rencontres viendront animer la préparation estivale du SM Caen avant la reprise du championnat de Ligue 2, samedi 22 août. D'ici là, les défis de Pascal Dupraz seront multiples. Faire maigrir son groupe de 34 à 26 unités, procéder à des réglages, mais surtout, composer avec les départs potentiels de cadres comme Prince Oniangue ou Jessy Deminguet, en trouvant un équilibre en vue de la compétition. "En entretiens individuels, je leur ai signifié ce que j'attendais, à chacun. Personne n'est pris au dépourvu, a prévenu l'entraîneur, il faut six recrues sur onze postes pour que cette équipe s'améliore et s'équilibre. Sinon, il ne fallait pas faire appel à moi", a-t-il complété. Impossible ? Plus que jamais les recrues dépendent de l'issue des négociations de reprise du club. En attendant, et dès ce samedi 11 juillet à partir de 18 heures, sur l'annexe 3 du Parc Venoix, face au Paris FC (L2), il va falloir travailler, pour chaque joueur, à convaincre le staff de compter sur lui : "Du gardien au numéro 11, tout le monde est concerné." C'est dit !