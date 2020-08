Colleville-sur-Mer. Le cimetière américain, un lieu chargé d'émotion 

Les cimetières commémorant les soldats de la Seconde Guerre mondiale sont nombreux dans le Calvados. Mais le plus connu reste celui de Colleville-sur-Mer. Étendu sur 70 hectares, il rassemble les tombes de plus de 9 000 soldats américains tombés au combat en 1944, lors du Débarquement et de la bataille de Normandie. Véritable patrimoine régional, ce lieu salue le courage qui leur fut nécessaire pour mener l'opération Overlord et permettre la libération de l'Europe. Les célèbres croix blanches, toutes orientées à l'Ouest, vers leur pays natal, sont parfaitement alignées. Le terrain domine la célèbre plage d'Omaha Beach. Un magnifique Mémorial en demi-cercle surplombe les tombes, au milieu duquel une statue de bronze représente "L'Esprit de la jeunesse américaine s'élevant des flots". Une chapelle est placée au centre du cimetière et le jardin des disparus, lui, est bordé d'un long mur sur lequel sont inscrits les noms de plus de 1 500 soldats disparus.

Pratique. Gratuit. Tel : 02 31 51 62 00