Calvados. Immersion au château de Guillaume le Conquérant à Falaise

Sur les hauteurs de Falaise, l'imposant château de Guillaume le Conquérant est un des rares témoins de l'architecture anglo-normande. C'est ici que le Duc naquit, en 1027, et que l'épopée qui le mènera jusqu'à la couronne d'Angleterre commence. Pour comprendre son histoire, des tablettes tactiles sont mises à disposition, pour découvrir l'intérieur des donjons en reconstitution virtuelle. Tout l'été, de nombreuses animations en soirée et en journée sont proposées. Jusqu'au 21 août, les mercredis soir seront consacrés à la bataille d'Hastings et les vendredis gourmands !

Pratique. Place Guillaume-le-Conquérant, Falaise. De 10 h à 18 h. Adultes : 8,50 €, Enfants : 4 €. Tel 02 31 41 61 44.