Près de Falaise. Balade en canoë-kayak, entre eaux calmes et descentes rapides

Dans un cadre exceptionnel en Suisse normande, Pont d'Ouilly Loisirs propose des locations de canoës et de kayaks pour une balade sur l'eau, en famille ou entre amis. Des parcours de descente plus ou moins longs sont possibles : de 5 à 13 km, pour une heure, deux heures, à la demi-journée ou même pour un jour entier. La remontée se fait ensuite en minibus. La balade mélange tranquillité et rapidité et permet de profiter des eaux calmes, tout en prenant néanmoins de la vitesse dans les eaux rapides du barrage de la bataille ou celles du Moulin à papier.

Pratique. 11, rue du stade René Vallée, Pont d'Ouilly. De 6 € à 28 €/ pers. Tel 02 31 69 86 02. pontdouilly-loisirs.com