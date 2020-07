Caux Seine Agglo. L'agglomération veut son campus hydrogène

Face au projet d'implantation de l'entreprise H2V et à la montée en puissance de la filière hydrogène, Caux Seine agglo et un consortium d'acteurs de l'hydrogène étudient l'opportunité de créer un plateau technique dédié à l'hydrogène : l'H2 académie. Les métropoles du Havre et de Rouen, proches du territoire de Caux Seine agglo, accueillent la quasi-totalité des formations permettant d'accéder aux métiers de techniciens recherchés par la filière hydrogène, ce qui conforte le projet de création d'un plateau technique qui pourrait s'appuyer sur l'offre existante et la compléter. Le plateau technique apporterait une spécialisation hydrogène aux formations déjà existantes.

H2 académie intégrera le Campus d'excellence international normand des énergies (CEINE). Elle accueillera le chantier école "Normandie Hydrogène", le volet hydrogène du campus CEINE.

La Normandie se situe à la première place des régions européennes de production d'énergie et génère 36 000 emplois directs et 2 milliards d'euros par an de contribution pour le développement économique du territoire.

H2V sera implanté à Saint-Jean-de-Folleville et devrait être mis en service en 2023. L'usine devrait créer 100 emplois directs et indirects.