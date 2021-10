A Ifs, l'espace Jean Vilar se défoule

En octobre

La saison s’ouvrira le vendredi 5 dans le chaleureux bistrot "Chez Dame Jeanne" de la compagnie des Vins Berges. Le cirque et les marionnettes sont ensuite à l’honneur avec, jeudi 11 octobre, "Le cubitus du Manchot", qui ne manquera pas de vous laisser haletant devant les chorégraphies et figures époustouflantes des trois comparses en scène. Le jeudi 25, la Compagnie La Magouille présente la version Playmobil de la pièce "Cet enfant" de Joël Pommerat. Un spectacle inventif qui illustre à merveille le dicton "On ne choisit pas sa famille" !

En novembre

Le jeudi 8, la compagnie caennaise Sans Soucis ouvre les portes de sa fabrique et propose une visite de chantier de leur création Peer Gynt. Les 23, 24 et 25, vous pouvez partir en excursion le temps d’une soirée. Les "Par-Courts Croisés" vous promènent en bus d’un spectacle à l’autre dans trois villes de l’agglomération. L’ambiance sera au rendez-vous lors du trajet en car, qui réserve quelques surprises...

En décembre

Les mardi 4 et mercredi 5, la mignonne marionnette "Pomme" vous racontera le désespoir que c’est d’être un fruit quand on voudrait être un homme. Les 11, 12 et 13 décembre, la compagnie Les Anges au plafond présente leur dernière création "Les mains de Camille ou le temps de l’oubli". Des marionnettes de papiers et des comédiennes cohabiteront pour nous faire comprendre la vie de Camille Claudel, sculpteur incomprise du siècle dernier.

Pratique. Espace Jean Vilar, square de Niederwerrn à Ifs. Programme sur espace-jean-vilar.com et billeterie au 02.31.82.69.69.