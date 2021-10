Calvados . Caen-Ouistreham : la mer aux portes de la ville

Le long du canal de l'Orne, l'ancien chemin de halage a été aménagé en voie verte et protégée. Elle relie Caen et la mer en seulement 15 kilomètres.

Le circuit commence en plein centre-ville, au port de plaisance. Les bateaux s'amarrent presque au pied du château ducal. Au cœur de la ville, le port est un des lieux les plus animés de Caen : juste à côté de celui-ci, foisonnent les bars, pubs et restaurants. La vie nocturne y est très vivante.

Passer de la ville à la nature

en un clin d'œil

En quelques minutes à vélo, les cyclistes passent sous l'imposant pont de Calix, pour quitter la ville et longer le canal. A l'abri de toute circulation motorisée, la voie verte est accessible à tous : le parcours est lisse et peu difficile. Des aménagements sont installés tout le long du circuit (bancs, tables de pique-nique, toilettes et point d'eau). Sur la route, il est possible de croiser de nombreux pêcheurs assis au bord de l'eau.

Sur le chemin, le château de Bénouville est à observer. Cet édifice du XVIIIe siècle compte parmi les plus novateurs du néoclassicisme français.

Pegasus Bridge : le premier pont libéré par les Alliés en 1944

Un peu plus loin, les cyclistes passent devant Pegasus Bridge, le tout premier pont libéré par les Alliés, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Cette opération, menée par les parachutistes britanniques, fut capitale et a permis la libération de Caen. Ce pont situé à Bénouville a été rendu célèbre grâce au film Le jour le plus long de D.Zanuck en 1962. Il est aussi possible de faire une halte au Mémorial Pégasus. Documents, films et objets d'époque : tout le déroulement de cette nuit cruciale est expliqué en détail. Le pont d'origine y est même exposé. Après cette visite, pourquoi ne pas faire une pause au Café Gondrée, situé en face du fameux pont ? Bien plus qu'un café, c'est aussi la toute première maison de France à avoir été libérée par les Alliés.

Arrivée à Ouistreham Riva Bella

Si le phare de Ouistreham se rapproche de plus en plus, c'est que la balade touche bientôt à sa fin. La voie verte amène les cyclistes jusqu'au port de plaisance. Aussi appelée Riva Bella, la station balnéaire offre une plage de sable fin, qui est aussi une des plages du Débarquement les plus connues.

La promenade de la paix est un lieu incontournable : construite à la suite du 70e anniversaire du D-Day, elle symbolise la liberté et l'unité de tous les pays dont les drapeaux sont hissés.

Pratique. Départ avenue de Tourville, Mondeville. Plus d'infos : Office de tourisme Caen-la-Mer. Tel 02 31 27 14 14