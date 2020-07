Seine-Maritime. Un mort et un blessé grave dans une collision entre deux véhicules

Le choc a été violent entre les deux véhicules, sur la D 13 à Oissel, près de Rouen, mercredi 1er juillet vers 12h45. À l'arrivée des secours sur place, l'un des conducteurs, un homme de 36 ans, avait pu s'extraire de son véhicule. Il était grièvement blessé et a été transporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Dans l'autre voiture, un homme de 67 ans était en arrêt cardio-respiratoire quand les pompiers l'ont dégagé de sa voiture. Malgré les tentatives de réanimation du Smur, il a été déclaré décédé sur place. La circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours. 16 pompiers avec cinq engins, le Service mobile d'urgence et de réanimation et la police nationale ont été mobilisés sur place.