Caen. Stationnement : l'amende va presque doubler

La facture sera plus lourde pour les contrevenants qui ne payent pas leur stationnement. À partir du mardi 1er septembre, le FPS, forfait post stationnement augmente à Caen. Jusque-là, il était minoré à 17 euros si on payait dans les 15 jours qui suivaient la contravention, puis 33 euros au-delà. À la rentrée, il passe à 33 euros directement. Autre changement : plus de papiers sur le pare-brise, le forfait post stationnement sera envoyé par voie postale ou dématérialisée.