Bayeux. Piétonisation des rues : la Ville demande l'avis des usagers

Depuis le confinement, les commerçants souffrent. Pour attirer de nouveaux les Bayeusains dans le centre-ville, la Ville de Bayeux a instauré de nouvelles mesures : parking gratuit jusqu'au mardi 30 juin et possibilité d'étendre les terrasses.

Pour améliorer l'attractivité, la capitale du Bessin a rendu la rue Saint-Martin, la rue Saint-Malo, la rue des Cuisiniers et la rue Laitière uniquement accessibles aux piétons tous les samedis après-midi du mois de juin. A la suite de ce test, Bayeux a mis en place un questionnaire pour connaître l'avis des usagers, riverains et commerçants. L'objectif est de mieux évaluer l'expérience dans ses différents aspects et de mesurer l'impact de cette idée. Les réponses restent anonymes.