Le Havre. Quelle est la situation économique des entreprises ?

Conserver son emploi, c'est l'une des principales préoccupations des Français, qui redoutent les effets de la crise du Covid-19. L'UIMM de la région havraise, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, a fait le point, le mardi 30 juin, sur la situation économique et sur l'apprentissage dans la branche de la métallurgie.

"À l'heure actuelle, sur le territoire du Havre, la plupart des entreprises ont repris le travail, avec des entreprises dont le carnet de commandes est fort, à l'image de Renault. D'autres, en revanche, ont des doutes sur l'avenir. Des sociétés pour lesquelles il y a eu une perte de chiffre d'affaires à cause du coronavirus. Au sujet de l'aéronautique, on le sait, les avions sont au sol. De fait, il y a une question qui se pose pour l'avenir des sociétés liées à ce secteur", explique Guillaume Valle, le président de l'UIMM de la région havraise, une structure qui a continué, pendant le confinement, à faire ce qu'elle fait d'habitude, à savoir de l'assistance auprès des entreprises, notamment dans le domaine juridique. Elle les a aussi aidées à aménager les postes de travail dans le but de protéger les salariés.

Didier Langrée, président du pôle formation des industries technologiques de la région havraise, qui regroupe un centre d'apprentissage et propose des formations d'insertion pour les demandeurs d'emploi et de la formation continue pour les salariés, adresse un message aux futurs apprentis, à tous ceux qui se posent beaucoup de questions. "L'apprentissage est une filière d'excellence, qui leur donne réellement des conditions d'apprentissage de compétences - la moitié du temps en entreprise, la moitié du temps dans le centre - les entreprises recherchent des compétences, des gens qui ont déjà des connaissances, comme la culture sécurité. C'est très important dans notre centre." Un centre, dans lequel on se forme aux métiers autour de la mécanique, de la productique, de la maintenance, de l'électrotechnique, ainsi que dans le domaine de la chaudronnerie et de la soudure, du CAP jusqu'au BTS. La poursuite d'études est même possible dans des écoles d'ingénieur.

Didier Langrée veut maintenir le cap. "Il y avait ces dernières années une dynamique de l'apprentissage, avec des promotions plus importantes chaque année. Lorsque la reprise sera là, les entreprises appelleront des compétences. Il faut à tout prix qu'elles soient là. Donc, nous devons nous en occuper dès maintenant."

Pratique. UIMM : 89 rue Desramé, au Havre.