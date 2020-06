Caen. Combien coûte le Covid-19 à la Ville ?

Des dépenses en plus, des recettes en moins. Le Covid-19 a eu d'importants impacts financiers dans les municipalités, comme à Caen. "C'est difficile de donner une estimation définitive puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en cours de discussion avec l'Etat pour compenser une partie des pertes", indique Joël Bruneau, le maire. "On peut dire raisonnablement qu'on serait dans une fourchette de 3 à 5 millions d'euros, mais c'est seulement à l'automne que ce sera plus précis." Dans cette crise, un des gros postes de dépenses a été l'achat de masques et fournitures pour plus d'1,5 million d'euros. Un trou dans le budget, d'autant que la mairie n'a pas enregistré ses recettes habituelles, notamment celles du stationnement, gratuit lors de la période de confinement. Cela représente une perte de recettes de 1,2 million d'euros. Des dépenses qui se compensent en partie par l'annulation de nombreux événements comme le carnaval de Caen, la foire de Pâques ou encore le salon du livre Époque : ces trois annulations représentent près de 250 000 euros d'économie.