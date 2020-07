Orne. Deux marchés incontournables dans le pays d'Alençon

Marché rime avec convivialité et été. Tous les jeudis et samedis matin, de 9 heures à 13 heures, les Alençonnais et les touristes se retrouvent au marché place de la Magdeleine, dans le centre-ville. Du côté de la cité épiscopale de Sées, son marché a lieu tous les samedis matin, de 8 heures à 13 heures, également dans le centre-ville.

Ces lieux de rendez-vous permettent de rencontrer les producteurs locaux et de découvrir leurs produits artisanaux.