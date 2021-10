Météo du mardi 2 octobre

La perturbation pluvieuse qui gagne le nord-ouest du pays aujourd'hui progressera vers le sud et l'est du pays demain en perdant de son activité. Le ciel sera bien chargé au nord d'une ligne Biarritz/Strasbourg avec quelques pluies éparses et plutôt des averses près de la Manche où le vent de sud-ouest sera modéré.



Sur le reste du pays, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera plus lumineux avec de belles périodes ensoleillées.



En fin d'après-midi, une nouvelle onde pluvieuse arrivera sur la pointe de la Bretagne.



Le matin, les températures afficheront 4 à 9 degrés sur l'Est, le Centre et l'intérieur du Sud-Ouest, 8 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 17 près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 16 à 20 degrés sur une bonne moitié nord, 19 à 23 au sud, 24 à 25 vers le Sud-Est et en Corse.