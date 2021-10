Saint-Aubin-sur-Mer. Deux kitesurfeurs en difficulté sauvés par les secours

En tout début d'après-midi le dimanche 28 juin, deux kitesurfeurs en difficulté ont été secourus au large de Saint-Aubin-sur-Mer. La SNSM de Bernières-sur-Mer a prévenu le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg. Un hélicoptère, un zodiac et un véhicule de secours ont été engagés. Vers 14 h 16, le zodiac est parvenu à rejoindre les kitesurfeurs. Un plongeur s'est chargé de les ramener sur le sable, sains et saufs. Ils ont pu récupérer leur matériel.