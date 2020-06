Normandie. Élections municipales second tour : les taux de participation à la baisse

Le second tour des élections municipales, organisé avec des précautions sanitaires exceptionnelles : port du masque obligatoire dans les bureaux de vote, gel hydroalcoolique, marquage au sol et priorité aux personnes vulnérables.

Le taux de participation à 17 heures en France atteignait 34,67 %, contre 38,77 % au 1er tour le 15 mars 2020 et plus de 52 % en 2014 à la même heure.

Dans la Manche, le taux de participation atteint, à 17 heures, 30,15 % contre 42,37 % au premier tour et plus de 61 % il y a 6 ans.

Dans l'Orne, 37,04 % de participation contre 41,64 % au premier tour.

En Seine-Maritime, 41,31 % de participation contre 49,32 % le 15 mars.

Dans l'Eure, le taux de participation atteignait 33,03 % contre 37,65 %.

Dans le Calvados, une hausse de participation est à noter, à 38,31 % contre 33,85 % au premier tour et plus de 56 % en 2014.

