Football (N1/N2). Deux nouvelles têtes à Quevilly-Rouen Métropole

Il avait tardé à débuter, mais le mercato estival de Quevilly Rouen Métropole (N1) est bel et bien lancé dans ces derniers jours du mois de juin. Alors que le club confirmait la semaine passée les arrivées de Robin Taillan, Ottman Dadoune, Yassine Bahassa, Sami Belkorchia et Nicolas Lemaître, les Rouges et Jaunes ont annoncé la signature de deux nouvelles recrues. Le milieu de terrain polyvalent de 25 ans Alassane Diaby, en provenance de Pau, ainsi qu'Andrew Jung, qui débarque en prêt de Châteauroux. L'attaquant s'est dit conquis par le projet quevillais et vient compléter les rangs de Bruno Irles. " J'ai fait ce choix afin de continuer à gagner en maturité, enchaîner les matchs et évidemment marquer des buts. En plus, je rejoins un club professionnel avec un projet très intéressant, un entraîneur qui vient de réaliser une montée, un beau stade. J'ai vraiment hâte de reprendre", a confié Andrew Jung, âgé de 22 ans. Rien de neuf du côté du FC Rouen (N2) depuis l'annonce de l'arrivée du milieu de terrain de Lyon-Duchère, Djibi Banor.