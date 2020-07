Restaurant. Salade estivale au Pavillon, à deux pas de la fac

Au Pavillon, rue de la Délivrande à Caen, les valeurs du chef s'affichent sur une ardoise, juste au-dessus du comptoir. Et Frédéric Thomas, le patron en question, en parle bien volontiers. Il faut dire que la cuisine, il est "tombé dedans tout petit", comme Obélix. La potion magique du restaurateur ? "Proposer des produits frais, en privilégiant les produits normands, avec un bon rapport qualité/prix. Je veux rendre accessible le fait maison", distille Frédéric Thomas.

Il a servi les grands patrons de la Défense

Il a repris en février 2019 cet établissement situé non loin du campus 1 de l'université de Caen, entre le château ducal et le CHU. Une première affaire pour celui qui a auparavant bourlingué dans toute la France pour pratiquer son métier. "J'ai suivi un apprentissage à Honfleur, puis j'ai travaillé dans des restaurants étoilés à Courchevel, Saint-Tropez…", détaille Frédéric Thomas. Par la suite, c'est à la Défense à Paris qu'il exerce, pour garnir les assiettes des grands chefs d'entreprise et de leurs clients. "C'était de la restauration collective pour les clubs de direction", décrit-il.

Désormais, le chef fait le marché chaque mardi et chaque vendredi et adapte son menu selon les arrivages, avec un plat du jour à 9 euros. Lors de mon passage, j'opte plutôt pour une grande salade à la carte (10,50 euros) : courgettes, aubergines rôties, ballottine de volaille farcie à la tapenade… Et pour ajouter encore plus de croquant, une tuile de parmesan surmonte le tout. Un plat estival, mais néanmoins copieux. Pour le dessert, j'opte comme ma voisine pour une tarte aux abricots et boule de glace à la crème d'Isigny. Mariage du soleil acidulé et de la douce Normandie. Quand on demande au chef, avant de partir, quelle est sa spécialité… "Ma marque de fabrique ? Essayer de tout faire bien !"

Le Pavillon, 80 rue de la Délivrande à Caen. Tél. 02 31 94 20 10. Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à 15 heures et en privatif les soirs et week-ends.