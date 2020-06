Seine-Maritime. Tout beau, tout refait : le Jean Bart à Rouen

Sophie Queval, nouvelle propriétaire, a voulu remettre à neuf les locaux de la brasserie le Jean Bart, qui propose des menus qui changent tous les deux jours. "Les plats proposés sont composés sur place avec des produits de proximité et nous proposons plusieurs formules", précise Richard Steeve, au sein de la brasserie. Le Jean Bart, c'est aussi le traditionnel bar-tabac, ouvert du lundi au vendredi (7h-20h) et le samedi (8h-13 h).