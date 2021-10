Manche. Municipales à Saint-Lô : découvrez les réactions des candidats à l'issue du second tour

Les trois candidats saint-lois sont venus réagir sur notre plateau à l'issue de ce second tour des élections municipales. Réécoutez leurs premiers mots

Emmanuelle Lejeune, nouvelle maire de Saint-Lô, élue avec 43,5 % des suffrages :

"Je tiens à remercier les électeurs qui se sont déplacés aujourd'hui pour exprimer leur choix et le choix s'est porté sur notre liste. J'ai un projet qui a été élaboré, depuis longtemps avec mes colistiers. Ce projet se décline autour de deux axes fondamentaux : la proximité avec les habitants et le rayonnement de Saint-Lô. Voilà ma feuille de route pour les six ans à venir. Voilà ma proposition et je pense que ce soir, elle a été entendue par tous les Saint-Lois."

Emmanuelle Lejeune Impossible de lire le son.

François Brière, maire sortant, 2e avec 36,5 % des voix :

"Je n'oublie pas celles et ceux qui ont porté leurs suffrages sur notre liste. Le projet était beau et la continuité méritait d'être imaginée, ce n'est pas le cas. Les Saint-Lois ont fait un autre choix et l'ont même amplifié au second tour. Je souhaite le meilleur pour ma ville. Il faut qu'elle continue à avancer. Ce soir, elle prend une autre direction politique. Dont acte."

François Brière Impossible de lire le son.

Jean Karl Deschamps, 3e, avec 20 % des voix

"Quand on ne gagne pas, on est forcément déçu ! [...] Pour la première fois, Saint-Lô aura une femme maire, il faut la féliciter. Mais ce maire sera le plus illégitime de l'histoire de la Ville, choisi par moins de 20 % des inscrits. En élisant Emmanuelle Lejeune, la Ville de Saint-Lô a contribué à la dépolitisation de la ville locale. En faisant croire que l'on peut gouverner en rassemblant toutes les sensibilités, on a menti…"