Rouen. Steven Le Gall, fromager passionné

Après la fromagerie de la rue Rollon, Steven Le Gall continue à s'investir dans sa passion proche du terroir. Avec sa nouvelle boutique de la place de la Croix de pierre, il va même plus loin grâce à un sous-sol aménagé pour l'affinage. "Je me fournis dans toute la France, précise Steven Le Gall. Mais je mets un point d'honneur à me fournir chez des producteurs locaux et tous les produits dérivés sont normands." Le fromager compte aussi susciter des vocations chez les jeunes.