Le Havre. Municipales : Édouard Philippe indétrônable

La Ville du Havre ne change pas de bord politique. La Cité Océane, qui avait basculé à droite en 1995 après trois décennies de maire PCF, reste à droite, avec l'élection, ce dimanche 28 juin, d'Édouard Philippe, le Premier ministre, vainqueur du second tour des municipales avec un score de 59 % des suffrages exprimés, contre 41 % pour son adversaire, Jean-Paul Lecoq.

Le taux d'abstention a été de 58 % dans cette ville portuaire.

"Au Havre, les résultats sont nets", a aussitôt réagi Édouard Philippe devant ses partisans réunis dans le hall de l'hôtel de ville. Pendant la campagne, Édouard Philippe avait indiqué que tant qu'il serait à Matignon, il ne dirigerait pas la Ville.

Pour Jean-Paul Lecoq, "c'est une lourde défaite car l'écart est important. Sur le terrain lors de la campagne, on a expliqué aux gens que la démocratie, c'est le travail, chaque jour. Et que chaque jour, ils peuvent prendre des décisions pour améliorer leur vie. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je pense qu'Édouard Philippe sera conforté comme Premier ministre. Emmanuel Macron et lui-même vont considérer que le résultat du Havre confirme leur politique. Ils vont peut-être encore plus rapidement remettre en place la réforme des retraites, la réforme chômage…"

