Rouen. Un élève testé positif au collège Camille Saint-Saëns

Nouveau cas de Covid-19 à Rouen. Samedi 27 juin, un élève scolarisé au collège Camille-Saint-Saëns a été testé positif au nouveau coronavirus. Il est placé en isolement à son domicile. Sur décision de l'Agence régionale de santé et en accord avec la Préfecture et l'autorité académique, tous les élèves et enseignants concernés par un contact à risques avec cet élève ont également été informés, placés en quatorzaine et seront testés.

Le virus circule toujours

L'ensemble des élèves, familles et personnels de l'établissement ont également été informés. Les autorités rappellent que le virus circule toujours et qu'il faut impérativement respecter les règles barrières.