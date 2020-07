Découverte . Benjamin Morel, graine de champion : "à 3 ans, je skiais déjà sur Rabodanges"

Qui dit été, dit châteaux de sable, plage et bronzette. Pour Benjamin Morel, qui dit été, dit ski... nautique ! Membre de l'équipe de France de cette discipline, 8e au classement mondial, 4e au championnat d'Europe et champion de France, le jeune homme de 19 ans enchaîne les entraînements et les compétitions un peu partout dans le monde : de la Floride, aux États-Unis, à Kiev, en Ukraine. Pourtant, c'est dans la ville de Putanges-le-Lac, dans l'Orne, que le champion a tout appris.

Originaire de Rabodanges, le sportif est du genre précoce. Il a fait ses débuts sur ce lac, alors qu'il était encore un enfant."Je suis monté pour la première fois sur des skis lorsque j'avais 3 ans, se souvient Benjamin Morel, j'ai tout de suite adoré la sensation de glisse."

"En général, je suis toujours au lac"

Si le sportif de haut niveau est devenu skieur, c'est sans doute parce que dans sa famille, tout le monde pratique cette discipline. Le jeune homme s'entraîne une bonne partie du temps dans le sud de la France. Mais cela ne l'empêche pas de revenir skier en Normandie. "Je vais à Rabodanges quand j'ai envie de me détendre, de me balader. C'est vraiment l'endroit où j'aime aller", raconte le sportif. Plus que passionné par ce sport de glisse, Benjamin passe des bons moments à chaque fois qu'il retrouve le plus grand plan d'eau du département.

"Du moment que je peux faire du ski nautique, je suis heureux"

Ce bassin artificiel n'est pas le seul que le skieur professionnel affectionne dans la région. La base nautique Ezylake dans la ville d'Ezy-sur-Eure, située à la frontière avec la région parisienne, est aussi l'un de ses endroits préférés pour faire du ski nautique en Normandie. "J'ai déjà skié là-bas plusieurs fois. J'ai même fait les championnats de France il y a quelques années maintenant. Je n'en garde que des bons souvenirs", précise le champion de France.

L'hiver, lorsque les bases nautiques sont fermées et qu'il ne peut pas s'entraîner sur l'eau, le prodige du ski nautique reste dans le département de l'Orne pour se préparer physiquement avec son coach, Florent Rouleau. Grâce à cette préparation physique sur la terre ferme, le huitième mondial est prêt à attaquer les entraînements sur l'eau, les stages et les compétitions. Il participera d'ailleurs cette année aux championnats de France qui ont lieu du vendredi 10 au dimanche 19 juillet à Dijon. Il disputera également les championnats d'Europe... si le Covid-19 le permet !