Calvados . "La libération de la peinture" au Mémorial de Caen

Exposition événement : plus de 75 peintures, dessins et sculptures, tous issus de la collection de la Fondation Gandur pour l'Art, sont exposés au Mémorial de Caen. L'exposition "La libération de la peinture" dresse le panorama des principales tendances de l'art informel qui sont nées dans le climat d'après-guerre. Après la Libération, Paris reprend aussitôt la place de capitale mondiale de l'art et les artistes européens inventent un nouveau langage pictural capable d'exprimer les bouleversements intimes et sociétaux de leur génération. Pour se guider, une application audioguide est à télécharger sur Google Play et l'App Store.

Pratique. Billetterie : memorial-caen.fr.