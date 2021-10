Sortie. Le Haras national du Pin, ou le bien nommé Versailles du cheval

Si le Haras du Pin est surnommé le Versailles du Cheval, ce n'est pas un hasard. Le roi Louis XIV lui-même a demandé la construction de ce site, pour ses chevaux. En revanche, le roi Soleil n'a jamais mis les pieds dans le haras, car il est mort peu de temps avant le début des travaux.

Aujourd'hui, jusqu'à 200 chevaux occupent les boxes. Le Haras du Pin est le haras national le plus célèbre et prestigieux de France. Ce site extraordinaire de plus de 1 000 hectares est l'endroit le plus visité de l'Orne. Les touristes peuvent visiter une partie du site, vieux de 300 ans, et découvrir les écuries du domaine, où pur-sang, étalons et percherons sont bichonnés. Le site accueille de nombreuses compétitions sportives. Tous les jeudis, un spectacle équestre est présenté au public. De nombreuses balades sont aussi proposées : à vélo, en voiture de golf, à pied ou encore en hippomobiles.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures. Plus d'infos au 02 33 36 68 68 ou sur haras-national-du-pin.com